Und wieder gab es einen Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. In Halbenrain fuhr am Dienstag gegen 13 Uhr ein 74-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Fahrrad auf der Gemeindestraße Alte Bundesstraße in Fahrtrichtung L B66. Beim Überqueren der Vorrangstraße L B66 kam es zur Kollision mit dem von links kommenden Pkw eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark. Durch die Kollision stürzte der 74-jährige Radfahrer und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.