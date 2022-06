"Wir sprechen bei uns in den Tourismusschulen oft von der Extrameile, welche die Schüler gehen müssen. Für dieses Projekt sind sie einen ganzen Wandertag gegangen!", meinte Bettina Tobitsch, Lehrerin an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg und Projektbetreuerin von "Schüler helfen Steirern". 27 Schüler der dritten Klassen widmeten sich in den vergangenen neun Monaten dem Charity-Galadinner, welches am Donnerstag, dem 2. Juni, im Innenhof des Schloss Kornberg über die Bühne ging. Am Ende konnten fantastische 22.000 Euro an die Kleine Zeitung-Hilfsaktion "Steirer helfen Steirern" übergeben werden.