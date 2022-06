In der Welt der Weine und ihrer Macher ist es ja so: Es gibt die Ausdrucksstarken, die es auch gerne erwähnt wissen, dass sie spitze sind. Und es gibt die leisen, die akribischen Tüftler, die bisweilen reduzierte Lautstärke mit umso konsequenterem Streben nach Perfektion kompensieren. So wie Robert und Gabriela Platzer aus Tieschen.