"Es muss entweder während des Unwettereinsatzes am Freitag (27. Mai) in der Nacht oder während der Weihe unseres neuen Einsatzfahrzeuges am Samstag passiert sein", berichtet Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Schwartz. Konkret wurde die Getränkekassa im Feuerwehrhaus mit einer Rohrzange aufgebrochen, rund 1500 Euro wurden gestohlen.