Wieder beging ein Fahrzeuglenker nach einem Unfall in der Steiermark Fahrerflucht. Die Polizei in Mureck sucht nach dem Lenker eines unbekannten Autos, das Donnerstagnacht in der Südoststeiermark mit einem Moped kollidierte. Der 17-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Passiert ist der Unfall kurz nach 21.30 Uhr in der Gemeinde St. Peter am Ottersbach an der Kreuzung der L203 mit der Gemeindestraße Entschendrofberg. Nach dem Zusammenstoß fuhr der fahrerflüchtige Pkw-Lenker in Richtung St. Peter am Ottersbach weiter. Das Auto müsste bei dem Unfall im Frontbereich erheblich beschädigt worden sein, heißt es von der Polizei. Nähere Angaben zum gesuchten Fahrzeug sind nicht bekannt.

Der 17-jährige Mopedlenker aus dem Bezirk Südoststeiermark wurde ins LKH Graz gebracht.

Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Mureck unter 059133 - 6183 erbeten.

In Vorau ist eine Nacht zuvor ein 16-jähriger Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto getötet worden. Die Lenkerin (26) beging Fahrerflucht, meldete sich am Nachmittag aber bei der Polizei.