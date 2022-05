Wieder beging ein Fahrzeuglenker nach einem Unfall in der Steiermark Fahrerflucht. Die Polizei hatte nach dem Lenker eines unbekannten Autos gesucht, das Donnerstagnacht in der Südoststeiermark mit einem Moped kollidierte. Der 17-jährige Fahrer wurde dabei schwer verletzt. Inzwischen wurde der Fahrerflüchtige ausgeforscht, erfuhr die Kleine Zeitung. Das hat die Polizei am Nachmittag auch offiziell bestätigt. Möglich wurde das durch Ermittlungen in einem Autohaus. Der 63-jährige Mann konnte zu Mittag einvernommen werden. Er ist geständig und gab an, den Unfall zwar bemerkt, jedoch im Schock davongefahren zu sein. Ein mit ihm durchgeführter Alkomatentest verlief negativ - allerdings mehr als zwölf Stunden nach dem Vorfall.