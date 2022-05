"Bei uns sind alle sehr motiviert. Wir haben schon sehr viele volle Unterschriftenlisten für die Platzwahl", freut sich Christine Siegel, Bürgermeisterin von Bad Gleichenberg. Denn der Kurort will bei der Wahl für den schönsten Hauptplatz der Steiermark ganz vorne mitmischen.

Bei Veranstaltungen und Besprechungen wird eifrig gesammelt, in Geschäften und Lokalen liegen Unterschriftenlisten auf. "Und am Biedermeier-Wochenende (12. Juni) werden wir die Aktivitäten noch einmal verstärken", verrät die Ortschefin. Auch auf der Cities-App wird für die Stimmabgabe, die natürlich auch online möglich ist, geworben.

Ein Kandidat mit Erfahrung für Spitzenplätze

Auch in St. Anna am Aigen geht man die diesjährige Platzwahl ambitioniert an. So liegen etwa in allen öffentlichen Gebäuden und in der Raika Unterschriftenlisten auf, wie Bürgermeister Johannes Weidinger erzählt. Die Vereine sind eingebunden, die Schulen wurden animiert, online abzustimmen. "Alles, was man mobilisieren kann, nutzen wir", sagt Weidinger. Dazu gehören natürlich auch die sozialen Medien. Weidinger weiß, wie der Hase lauft: "Wir waren ja schon 2. und 3., haben also schon etwas Erfahrung."

In Bad Radkersburg betont Christian Contola, Geschäftsführer deErlebnisregion Thermen- und Vulkanland, dass man die Platzwahl auf Social Media bewerben werde. Man werde die Gäste, die ins Tourismusbüro kommen, auf die Platzwahl ansprechen und auch Betriebe schriftlich in der Sache kontaktieren.

Jetzt rasch nominieren

Das Trio dürfte in nächster Zeit Konkurrenz bekommen. Denn schließlich gibt es eine Reihe von sehenswerten Dorf-, Markt- und Hauptplätzen in der Südoststeiermark. Die Nominierung durch Touristiker, Ortsverantwortliche und Co. ist weiterhin möglich unter www.kleinezeitung.at/platzwahl. Vom kleinen Markt bis zur Bezirkshauptstadt ist jeder teilnahmeberechtigt.