Hinschauen und in brenzligen Situationen eingreifen, ist nicht selbstverständlich. Viele wählen oft den einfachen Weg und drehen sich weg. 18 Alltagsheldinnen und -helden wurden am Montag im Rahmen einer Ehrung für Zivilcourage mit dem Courage-Award von Land Steiermark, Polizei und dem Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ) ausgezeichnet. Einer von ihnen ist Klemens Marton (55). Er war jener Passant, der aus seinem Auto sprang und der 33-jährigen Grazerin zur Hilfe kam, als die im Februar 2020 in Graz-St.Peter von einem psychisch kranken Mann mit einem Messer attackiert worden war. Dass die junge Mutter aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstarb, fällt dem 55-Jährigen bis heute noch sehr schwer: "Das holt mich oft wieder ein."