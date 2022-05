Bereits in der Nacht auf Sonntag, 8. Mai 2022, dürfte die 20 Monate alte Harzer-Fuchs-Hündin einen Giftköder aufgenommen haben, als sie ihre Besitzer nachts kurz aus dem Haus in den eingezäunten Garten des Hauses ließen. Als die Hündin schließlich am Sonntag Vergiftungserscheinungen zeigte, gingen die Besitzer mit der Hündin zur Tierklinik. Dort stellten die Tierärzte fest, dass die Hündin offenbar ein hochwirksames Rattengift gefressen haben. Dies legten die Blutwerte nahe.