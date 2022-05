Am Sonntagabend in Tieschen ist ein 59-Jähriger von einem Quad gestürzt. Der Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war gegen 19.30 Uhr mit dem Fahrzeug, für das er keine Lenkberechtigung besitzt, auf der L257 (Pichlastraße) in Richtung Tieschen unterwegs.