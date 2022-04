Am Freitag gegen 8.30 Uhr kam es in Paldau zu einem Zusammenprall zwischen einem 24-jährigen Motorradfahrer und einem 49-jährigen Pkw-Lenker. Auf einer Gemeindestraße bei Saaz von der L 201 kommend waren die beiden gerade in Richtung Unterweißenbach unterwegs, als das nachkommende Biker auf das Heck des Autos auffuhr.