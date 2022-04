Wie bereits berichtet, sorgten 30 Liter Öl, die in den Röcksee flossen, für Aufregung. Ausgetreten war das Öl vermutlich aus einem Boot, dessen Besatzung am Mittwochnachmittag mit Mäharbeiten beschäftigt war. Im Einsatz waren die Feuerwehren Misselsdorf und Ratschendorf (Öl-Stützpunkt-Wehr), weiters wurden die Feuerwehren Lichendorf und Altneudörfl mit Booten zugezogen. Später traf auch noch die Berufsfeuerwehr Graz mit einer großflächigen Ölsperre am Röcksee ein.



Heute kann Waltraud Röck allerdings bereits beruhigen: "Es ist wieder alles komplett sauber. Wir hatten heute in der Früh schon die erste behördliche Inspektion, auch vom Land Steiermark wird es noch eine weitere Kontrolle geben. Der See ist jedenfalls wieder freigegeben!"