„Bad Radkersburg hat einfach Flair – diese Qualität manifestiert sich auch in den Gebäuden, die man hier vorfindet. Radkersburg ist auch objektiv gesehen eine der schönsten Städte Österreichs“, sagt der steirische Landeskonservator Christian Brugger. Was sich viele Bewohner der Thermenstadt wohl schon oft gedacht haben, wird nun also auch von offizieller Seite bestätigt, gilt Brugger als Leiter der Steiermark-Abteilung des Bundesdenkmalamtes doch als absolute Koryphäe auf diesem Gebiet.