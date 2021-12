Kleine Zeitung +

Saisonstart Skilift Markt Hartmannsdorf: Pistengaudi pur auf 300 Meter Seehöhe

So früh wie seit vielen Jahren nicht mehr konnte die Skiarena in Markt Hartmannsdorf am Wochenende in die Saison starten. Damit viele Kinder hier ihre ersten Schwünge üben können, trotzen vier Freiwillige dem Wetter und anderen Widrigkeiten.