Coronavirus Unter den südoststeirischen Gemeinden ist jetzt Pirching/T. vorne

In den letzten 24 Stunden sind 22 neue Infektionen gemeldet worden. Aktuell zählt die Südoststeiermark 461 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden (Quelle: Land Steiermark) – das sind in etwa so viele wie zuletzt Ende Oktober.