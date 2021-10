Facebook

Das Solarcamp behandelt nicht nur den Klimaschutz, sondern lebt ihn auch: Die Schülerinnen und Schüler, die an der dreitägigen Veranstaltung teilnehmen, liefern nämlich auch eine Praxisarbeit in puncto Nachhaltigkeit ab. An der Mittelschule St. Anna am Aigen sind es zwei Solaranlagen, die die Jugendlichen bauten. Die sorgen fortan auf der Weinlandhalle in Frutten für eine klimafreundliche Warmwasserbereitung.