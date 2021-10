Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Das Kommhaus next in Pichla bei Kapfenstein lädt Unternehmen ein, um neue Ideen zu Produkt- und Markenentwicklung zu kommunizieren. Regionsvertreter nennen es eine "Aufwertung der Region".

Kommhaus next

Der Tourismusobmann der Region Bad Gleichenberg, Jörg Siegel, Astrid und Maria Schoiswohl und die Nationalratsabgeordnete Agnes Totter vor dem Kommhaus © Johann Schleich

In Pichla bei Kapfenstein wurde das Kommhaus next eröffnet. Das umgebaute Bauernhaus aus dem 19. Jahrhundert will Unternehmen einladen, die sich weiterentwickeln und neue Ideen zu Produkt- und Markenentwicklung kommunizieren wollen. „Marken und Unternehmen steigern durch integrierte Kommunikation das Reputationskapital. Wer kommuniziert, gewinnt“, erklärte Geschäftsführerin Maria Schoiswohl. Angesprochen werden sollen Unternehmen aus den Bereichen Tourismus, Handel und Industrie.