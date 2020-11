Das Land Steiermark hat die Zahl der aktiv an Covid-19 erkrankten Menschen pro Gemeinde veröffentlicht (mit Stand 13. November um 7 Uhr). In der Südoststeiermark zählen drei Gemeinden mehr als 100 Infizierte: Feldbach, Fehring und Bad Gleichenberg.

Die Zahl der Infizierten steigt weiterhin rasant an © APA/BARBARA GINDL

Das Land Steiermark hat am Freitag, dem 13. November, die Anzahl der Coronafälle pro Gemeinde publiziert. Wie berichtet, gibt es aktuell mehr als 1000 aktive Fälle in der Südoststeiermark. Die Bezirkshauptstadt Feldbach zählt dabei mit 164 die meisten Coronafälle (bei über 13.000 Einwohnern). Die wenigstens Infizierten sind in Pirching am Traubenberg zuhause, nämlich zwölf (bei rund 2500 Einwohnern).