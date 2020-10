Nachdem in der Nacht drei Menschen in Premstätten ums Leben gekommen waren, verunglückte Samstagnachmittag ein 61-jähriger Lenker in Hof bei Straden - ganz in der Nähe seines Wohnsitzes. Auch für ihn gab es keine Rettung.

Für das Unfallopfer gab es keine Rettung © FF Hof bei Straden

Was für ein Tag: In den frühen Morgenstunden des Samstag kamen in Premstätten drei junge Steirer in einem brennenden Auto ums Leben, eine Frau konnte noch von Zeugen aus dem Wagen gezogen werden - nur einen halben Tag später gab es dann noch ein viertes Unfallopfer in der Südoststeiermark: Gegen 16.20 Uhr war ein 61-jähriger Lenker in einer Rechtskurve der L256 in Hof bei Straden - kurz vor der Einmündung in die B66 - mit seinem Pkw von der Straße abgekommen.