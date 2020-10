Neues Projekt in der Südoststeiermark soll Eltern entlasten: In Feldbach wurden 13 Pensionisten zur Leihoma und zum Leihopa ausgebildet. Sie sind auch im Notfall für Eltern abrufbar.

Große Freude über den Abschluss bei den zertifizierten Leihomas und Leihopa Josef Maurer sowie Bettina Kuplen von Innova © Wurzinger

Enkelkinder sind ihr größter Wunsch, doch bis jetzt durfte sich Martina Maier aus Fehring noch nicht darüber freuen. „Karriere ist immer mehr jungen Menschen wichtiger als eine Familie und ist beides vorhanden, so kommt es in unserer leistungsbestimmten Zeit oft zu Stresssituationen“, weiß Maier. Weil es in der Steiermark tatsächlich immer größeren Bedarf an Kinderbetreuung gibt, hat das Land gemeinsam der Frauen- und Mädchenservicestelle „Innova“ 2020 erstmals die Ausbildung zur „Leihoma“ und zum „Leihopa“ ins Leben gerufen.