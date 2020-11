Kleine Zeitung +

Südoststeiermark Coronavirus: Erneut sprunghafter Anstieg bei Neuinfektionen

Laut der Statistik des Landes Steiermark gab es am Dienstag, 3. November, 78 Neuinfizierte in der Südoststeiermark. Damit steigt die Zahl der aktiven Coronafälle erstmals in der Region auf über 600 an.