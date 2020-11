Kleine Zeitung +

Coronavirus Weniger Neuinfektion als am Vortag im Bezirk Südoststeiermark

Laut der Statistik des Landes Steiermark gab es am Donnerstag, dem 19. November mit Stand Mitternacht, 61 neue Coronafälle in der Südoststeiermark. Das sind 30 weniger als am Vortag. Aktuell gibt es damit im Bezirk 1261 Infizierte. Im Bezirk Jennersdorf sind es 73, zehn weniger als am Vortag.