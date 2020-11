Kleine Zeitung +

Coronavirus Coronazahlen im Bezirk Südoststeiermark steigen weiter

Laut der Statistik des Landes Steiermark gab es am Mittwoch, dem 18. November mit Stand Mitternacht, 91 neue Coronafälle in der Südoststeiermark. Das sind 31 mehr als am Vortag. Aktuell gibt es damit im Bezirk 1230 Infizierte. Im Bezirk Jennersdorf sind es 83, drei weniger als am Vortag.