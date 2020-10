Facebook

Die Zahl der Infizieren nimmt zu © ricka_kinamoto - stock.adobe.com

Im Bezirk Südoststeiermark ist die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen über das Wochenende deutlich angestiegen. Am Freitag am Abend waren es laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark noch 25 Infizierte - am Montag am späten Nachmittag dann bereits 38 Personen. Von Montag auf Dienstag gibt es nur einen leichten Anstieg: 39 Personen wurden positiv auf Covid-19 getestet.