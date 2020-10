Facebook

Die Zahl der Infizieren nimmt zu © ricka_kinamoto - stock.adobe.com

Im Bezirk Südoststeiermark ist die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Personen über das Wochenende deutlich angestiegen. Am Freitag am Abend waren es laut Auskunft der Bezirkshauptmannschaft Südoststeiermark noch 25 Infizierte - am Montag am späten Nachmittag sind es bereits 38 Personen. 225 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Cluster gibt es allerdings keinen, die Fälle sind verstreut über den Bezirk, wie man bei der Behörde betont.