Kleine Zeitung +

Zwei Corona-Fälle Zwei positiv getestete Personen an der LBS Feldbach

An der LBS Feldbach gibt es zwei Corona-Fälle. Derzeit läuft das Contact Tracing. In der Mittelschule Fehring brachten alle Tests der Schüler und Lehrer ein negatives Ergebnis. Jennersdorf hatte in den vergangenen 14 Tagen keine einzige Neuinfektion und ist damit bester Bezirk in ganz Österreich.