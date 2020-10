Facebook

Der Schwerverletzte wurde mit dem C12 nach Graz geflogen © BG/Stefan Pajman

Bei Forstarbeiten kam es am Samstag kurz nach 18 Uhr zu einem schweren Unfall in Kohlberg (Gemeinde Gnas): Ein 43-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Südoststeiermark wollte Äste von einer gefällten, großen Buche schneiden. Dabei wurde er von einem dicken Ast getroffen und mit beiden Beinen am Boden eingeklemmt - bei einem Bein kam es zu einer offenen Fraktur. Obwohl schwer verletzt, konnte der Mann noch seine Mutter am Handy anrufen, diese schlug Alarm.