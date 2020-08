Kleine Zeitung +

Studenzen 1300 Paneele für erneuerbare Energie

Bei Obst Leopold in Studenzen (Gemeinde Kirchberg an der Raab) ging eine neue, gigantische Photovoltaikanlage in Betrieb. Auf einer Dachfläche von 4500 Quadratmetern wird jetzt so viel Strom produziert, dass das Unternehmen ein Viertel seines jährlichen Bedarfs damit decken kann.