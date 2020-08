Wieder zogen schwere Unwetter von Graz bis in die Südoststeiermark eine Spur der Verwüstung. Das Land Steiermark pumpt seit Jahren Millionen in den Bau von Hochwasserschutz. Doch absolute Sicherheit ist auch damit nicht zu erreichen.

Überflutete Straße in Breitenfeld an der Rittschein © FF Breitenfeld

Bis knapp unters Fester ist das Wasser gestanden.“ Ingrid Glatz deutet auf eine Stelle einen halben Meter über dem Boden, schüttelt den Kopf. „Es war schlimm.“ Am Dienstag um halb 5 Uhr hat es in Breitenfeld an der Rittschein zu regnen begonnen, dann ging es schnell. Wassermassen suchten sich ihren Weg in den Hof und die Wohnräume. „Vieles ist zerstört. Die Böden sind hin.“