St. Anna am Aigen"Weintour der Sinne": Ein Shuttlebus führt von Winzer zu Winzer

Die „Weintour der Sinne“ führt die Gäste am 22. August zur Gesamtsteirischen Vinothek und zu 14 Winzern in St. Anna am Aigen. Geführt werden die Gäste mit Shuttlebussen.

Josef Grießbacher, Ortschef Johannes Weidinger, Andrea Pock (Tourismus St. Anna), Klaus Fischer und Manfred Seidl © Verena Gangl

Die Idee zu einer gemeinsamen Aktion hat schon lange in den Weinkellern geschlummert. Jetzt haben sie die Winzer des Weinbauvereins St. Anna am Aigen ans Licht geholt und sich dazu entschlossen, die „Weintour der Sinne“ Wirklichkeit werden zu lassen: Und so kutschieren am Samstag, dem 22. August, von 10 bis 18 Uhr Shuttlebusse die Gäste der Tour von Winzer zu Winzer.