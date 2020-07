Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Rettungsaktion in der Raab: Feldbacher Feuerwehrkameraden bringen Benji zurück ans Ufer © FF Feldbach

Mischlingsrüde Benji war am Donnerstag am späten Nachmittag mit seiner Besitzerin entlang der Raab in Feldbach spazieren. Dabei hüpfte er in den Fluss und wurde mit der Strömung ein paar Meter weiter flussabwärts gerissen. Er schaffte es aber von selbst, sich auf eine kleine Betoninsel unter der Bahnhofsbrücke zu retten. "Benjis" Besitzerin alarmierte in der Zwischenzeit die Feuerwehr Feldbach.