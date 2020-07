Pkw-Lenker kam in Fehring von der L 204 ab und landete in einem Kürbisacker. Der Mann erlitt dabei leichte Verletzungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr Fehring barg das Unfallfahrzeug © FF Fehring

Ein 38-jähriger Südoststeirer war am Montag am Abend mit seinem Pkw auf der L204 in Richtung Fehring unterwegs. Kurz nach 18.30 Uhr kam er aus unbekannter Ursache in einer leichten Kurve rechts von der Straße ab. Das Fahrzeug stürzte über die Fahrbahnböschung und schlitterte dann eine längere Strecke durch einen Kürbisacker.