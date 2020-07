Schwere Verletzungen erlitt ein Quad-Fahrer, der am Montag in der Früh von der L 201 bei Feldbach abkam und mit seinem Fahrzeug in einen Garten geschleudert wurde.

Der verletzte Quad-Fahrer wurde ins LKH Feldbach eingeliefert © Jürgen Fuchs

Ein 55-jähriger Südoststeirer war am Dienstag in der Früh mit seinem Quad auf der L 201 von Feldbach kommend in Fahrtrichtung Paldau unterwegs. Laut eigenen Angaben kam er auf Höhe des Straßenkilometers 4,050 aufgrund von Unachtsamkeit auf das Straßenbankett und verlor dann die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Mann wurde mit dem Quad in einen angrenzenden Garten geschleudert. Er kam etwa 15 Meter von dem Fahrzeug entfernt auf einem Rasen zum Liegen.