Der 42-jährige Südoststeirer wurde unbestimmten Grades verletzt © Rotes Kreuz Leibnitz

Mittwoch am frühen Abend war ein 42-jähriger Motorradfahrer auf der L 213 in Richtung St. Stefan im Rosental unterwegs. In Ungerdorf (Gemeinde Jagerberg) kam der Südoststeirer in einer Linkskurve zu Sturz: Er fuhr zunächst auf das Straßenbankett und von dort auf die Straßenböschung. Als er sein Bike zurück auf die Fahrbahn lenken wollte, geriet sein Gefährt ins Schleudern.