Zettel auf Fenstern und Türen kündigen es an: Feldbach bekommt ein neues Chinalokal. Familie "Jin" aus Pinkafeld will noch im Herbst eröffnen.

Es tut sich was am Standort des ehemaligen China-Restaurants "Yang": Aus "Yang" wird in Feldbach bald "Jin" © Verena Gangl

Im Herbst 2019 gingen im Chinalokal "Yang" am Feldbacher Hauptplatz 11 die Lichter aus. Das Unternehmen war insolvent. Seitdem war es ruhig um das Gebäude. Das war einmal. Jetzt sorgen neue Zettel auf den Fenstern und Türen des Gebäudes für Gesprächsstoff in der Bezirkshauptstadt, sie kündigen ein neues Lokal an: "Werte Gäste, liebe Stammkunden! Hier eröffnet demnächst ein neues China Restaurant", ist darauf zu lesen. Unterzeichnet wurden sie von Familie "Jin". Auf Nachfrage der Kleinen Zeitung bestätigt die Familie: "Ja, wir eröffnen ein neues Chinalokal." Es entsteht am selben Standort wie das alte Chinalokal, hat damit aber nichts zu tun. "Es ist etwas ganz Neues", erzählt die Familie.