Das Borg Feldbach bietet als erstes Borg in Österreich mit dem nächsten Schuljahr Informatik in allen Zweigen und Schulstufen an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bgm. Josef Ober, Direktor Gunter Wilfinger, Joachim Kickmeier und Gernot Vlaj im umgestalteten Informatik-Saal © Helmut Steiner

Die Corona-Krise hat die Möglichkeiten der Digitalisierung gezeigt und wie schnell deren Nutzung erfolgte oder erfolgen musste. Bundeskanzler und Minister unterstreichen, dass Digitalisierung mehr an den Schulen stattfinden muss. Das ist willkommener Rückenwind für das Borg Feldbach. Es startet nach zwei Jahren Entwicklungsarbeit und Testphase mit Informatik in allen Klassen und Zweigen – als erstes Borg in Österreich, was Direktor Gunter Wilfinger nicht ohne Stolz als großen Wurf bezeichnet.