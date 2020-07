Facebook

Michaela und Josef Lackner wollen mit ihrem Mini Spenden für einen chinesischen Frauenorden lukrieren © Privat

Baujahr 1993, Originallackierung, Karosserie einwandfrei: Ein Mal pro Woche poliert Josef Lackner den roten Mini (Modell Sprite) in seinem Innenhof in Fehring. „Eine Rarität, so etwas findet man in diesem Zustand nur selten. Hinzu kommt, dass der Wagen mit nur 63.000 Kilometern nicht viel am Buckel hat“, erzählt er. Dennoch möchten Gattin Michaela und er das Auto nun loswerden – für den guten Zweck.