Lkw kam von der Fahrbahn ab: Die B 73 zwischen Ziprein und Saibuttendorf ist am Donnerstag am Nachmittag für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt.

Die B 73 muss am Donnerstag am Nachmittag gesperrt werden © (c) LFV Franz Fink

Straßensperre auf der B 73 in Ziprein: Am Donnerstag am Nachmittag, kurz nach 13 Uhr, kam ein Lkw-Lenker mit dem Fahrzeug von der B 73 ab. Der Lkw hängt derzeit auf der Böschung. Die Feuerwehren Ziprein und Schwarzau sind ausgerückt, um den Laster zu bergen. Am Einsatzort sind auch Polizei und Straßenerhaltungsdienst. Verletzte gibt es ersten Informationen zufolge nicht, der Lkw ist auch nicht umgestürzt.