Die Polizei fahndet nach diesem Mann © KK

Am 6. Juni gegen Mittag machte sich ein unbekannter Mann in Gleisdorf in zwei Geschäften zu schaffen: Er packte insgesamt sechs Whiskyflaschen in seine Bauchtasche und verschwand, ohne zu bezahlen.

Es soll derselbe Mann sein, der im Verdacht steht, zwischen Jänner und Juni in Studenzen, Gleisdorf und Fehring weitere alkoholische Getränke, Lebensmittel und Kosmetika gestohlen zu haben. Dabei dürfte ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Bei den Diebstählen wurde der unbekannte Täter von einer Überwachungskamera aufgenommen.

Da die bisherigen Ermittlungen erfolglos verliefen, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Veröffentlichung des beigefügten Bildes an. Zweckdienliche Hinweise zur Identität der Person sind an die Polizeiinspektion Gleisdorf unter Tel. 059 133 6264 erbeten.