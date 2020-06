Facebook

Rund 200 Einsatzkräfte sind ausgerückt, um gegen das Hochwasser anzukämpfen © BFV/Karner

Sturm, Hagel, Starkregen - am Montag gingen heftige Unwetter über der Steiermark nieder. Auch über der Südoststeiermark. Besonders betroffen ist der nördliche Teil des Bezirks. Genauer gesagt das Raabtal, wo starker Regen für Überflutungen, Hochwasser und Vermurungen gesorgt hat. Und der Regen hält auch am späten Nachmittag an. Rund 500 Einsatzkräfte sind in der Südoststeiermark mittlerweile ausgerückt. Alleine im Feuerwehr-Bereich Feldbach sind 43 von 72 Feuerwehren im Einsatz. Mehr als 220 Schäden wurden bereits gemeldet.