Polizei nahm Lkw und Mopeds ins Visier © APA/BARBARA GINDL

Polizeibeamte der Polizeiinspektion Bad Gleichenberg führten am Mittwoch im Bezirk Südoststeiermark an mehreren Standorten Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Lastkraftwagen und Mopeds. Im Bereich Schwerverkehr wurden vier Anzeigen wegen technischer Mängel erstattet. So war beispielsweise der Tank eines Lkw undicht, was zu Dieselaustritt führte. Bei einem anderen Schwerfahrzeug hatte der aufgesetzte Container einen Reifen teilweise aufgeschnitten. Weitere Anzeigen wurden wegen unzureichender Ladungssicherung erstattet. Auch eine Geschwindigkeitsübertretung wurde angezeigt.