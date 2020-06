Facebook

Bürgermeister der KLAR-Region und LEA-Chef Puchas (r.) setzen auf Sensibilisierung für klimafittes Bauen © Helmut Steiner

Im Winter auf 24 Grad hinaufheizen, im Sommer auf 20 Grad herunterkühlen – das kann es nicht sein“, ist Karl Puchas, Geschäftsführer der Lokalen Energieagentur überzeugt. Das sieht man in der Klimawandelanpassungsregion Mittleres Raabtal (KLAR!), zu der sich die Gemeinden Feldbach, Paldau, Eichkögl und Kirchberg/R. zusammengeschlossen haben, auch so. Man will klimataugliches Bauen in diesen Gemeinden und darüber hinaus forcieren. Als Leitfaden und Hilfestellung für Bauwerber, Planer und Architekten wurde die umfassende Info-Mappe „klimafit Bauen“ zusammengestellt.