Am 28. Juni wählt die Steiermark neue Gemeinderäte © eb-picture - stock.adobe.com

"In einer Gemeinde geht es um Lebensqualität. Dafür braucht es Diversität im Gemeinderat. Wir wollen mehr Vizebürgermeister stellen“, sagt Lambert Schönleitner, Landessprecher der Grünen, mit Blick auf den 28. Juni. Aktuell hält man in der Region bei einer Vize-Ortschefin: Marianne Müller-Triebl in Bad Gleichenberg. „Wir treten in 13 Gemeinden an“, erklärt sie, „und wir haben sieben Spitzenkandidatinnen.“