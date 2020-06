Facebook

Der Lieferwagen, den der Pkw im hinteren Bereich touchierte © FF Grabersdorf

Ein 70 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Südoststeiermark war am Montag in der Früh mit einem Pkw auf der L211 von Gnas kommend in Richtung Süden unterwegs. Kurz von sieben Uhr geriet das Fahrzeug in einer Rechtskurve ins Schleudern und touchierte einen entgegenkommenden Lieferwagen im hinteren Bereich.