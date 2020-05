Facebook

Endlich wieder Backhendl genießen beim Dorfwirt Dunkl in St. Peter am Ottersbach © Walter Schmidbauer

Mittagszeit im Dorfwirt Dunkl in St. Peter am Ottersbach. Am Stammtisch unterhält sich Senior-Chef Benno Dunkl mit den Stammgästen Franz Haas und Hermann Riedl. In entsprechendem Abstand, aber nach zwei Monaten gibt es viel zu erzählen. Riedl war mit Freunden zum Schifahren in Ischgl. Er hat die Covid-Infektion ohne schwierigen Krankheitsverlauf mittlerweile überstanden und ist nun negativ und immun. Franz Haas ist als Obmann des ESV Edla auch ein Betroffener, was die Maßnahmen im Sport betrifft. „Wir waren am 14. März noch bei der WM in Deutschland und sind danach gerade noch über die Grenze gekommen. Unseren Weltmeister Thomas Rübenbauer konnten wir aber noch nicht entsprechend feiern“, erzählt Haas.