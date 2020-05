Sechs Feuerwehren konnten Dachstuhlbrand mitten in Gnas rasch unter Kontrolle bringen. Brand dürfte aufgrund eines technischen Defekts vom Entlüftungsventilator einer Toilette ausgegangen sein.

Brand in Gnas

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Über die Drehleiter der Feuerwehr Feldbach gelangten die Feuerwehrleute auf das Dach © Pressedienst Feuerwehr/Christian Karner

Sechs Feuerwehren waren am Donnerstagnachmittag, wie berichtet, bei einem Dachstuhlbrand im Ortskern von Gnas im Einsatz. Gegen 14.55 Uhr hatten Bauarbeiter den Brand entdeckt. Er dürfte aufgrund eines technischen Defektes am Entlüftungsventilator eines WC ausgebrochen sein, teilt die Polizei mit. In weiterer Folge griffen die Flammen über einen Versorgungsschacht des Gebäudes auf die Dachkonstruktion über. Der Toilettenraum einer Wohnung im ersten Stock wurde massiv verrußt.