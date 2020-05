Facebook

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstag in Fehring im Bezirk Südoststeiermark von einem Rottweiler in den rechten Unterarm gebissen worden und hat Verletzungen unbestimmten Grades erlitten. Das Kind wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Christophorus 16 ins LKH Graz gebracht. Der Vorfall ereignete sich in einer Hauseinfahrt, wo der Bub spielte, teilte die Polizei mit.