Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Fünf Studierende der FH Joanneum in Bad Gleichenberg schaffen klimafreundliche Energie.

Die Studierenden Schilcher, Weißenbacher, Reiter, Haberl, Ursnik Zuran und Planer Puff © Privat

Die fünf FH-Joanneum-Studierenden Lukas Schilcher, Nadja Weißenbacher, Andreas Reiter, Nico Haberl und Philip Ursnik Zuran befinden sich im zweiten Semester des Masterstudiengangs Gesundheits-, Tourismus- und Sportmanagement und wollen zeigen, wie einfach Energieversorgung nachhaltig gestaltet werden kann. „Wir errichten eine sonnengeführte Fotovoltaikanlage am FH-Standort in Bad Gleichenberg.“ Sonnengeführt heißt dabei, dass „die Anlage mit der Sonne mitwandert und von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter perfekter Sonneneinstrahlung steht. So hat man immer eine konstante Leistung“, erklärt der obersteirische Teamsprecher Nico Haberl (23).