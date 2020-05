Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nächtlicher Einsatz für zwei Feuerwehren: Brennender Kompostbehälter im Garten eines Einfamilienhauses in Bad Radkersburg wurde rasch gelöscht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

20 Feuerwehrleute waren am Einsatzort in Laafeld © Presseteam BFVRA/Erwin Irzl

Um 3.37 Uhr wurden am 2. Mai die Feuerwehren Laafeld und Bad Radkersburg wegen eines Brandverdachts alarmiert. Bereits sechs Minuten nach der Alarmierung erreichte Armin Christandl im Kommandofahrzeug den Einsatzort in Laafeld (Gemeinde Bad Radkersburg). Im Garten eines Einfamilienhauses stand ein Kompostbehälter in Brand.