Zwei Pkw sind am Freitag in Feldbach (Bezirk Südoststeiermark) bei einem missglückten Überholmanöver frontal zusammengekracht. Fünf Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer. Gegen 10 Uhr setzte laut Polizei ein 18-jähriger Südoststeirer mit seinem nicht zugelassenen BMW auf der Feldbacher Umfahrung trotz Sperrlinie zum Überholmanöver an. Er prallte gegen das entgegenkommende Auto einer 27-jährigen Weizerin, das er übersehen hatte.